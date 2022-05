Het sportpaleis in Antwerpen is een weekend lang het epicentrum van de gamewereld. Tot zondag loopt er de PGL Major Antwerp, het officieuze wereldkampioenschap CounterStrike. Niet meer dan een schietspelletje zult u denken, maar het prijzengeld bedraagt wel een miljoen dollar. Het is sprekend voor een sport- en entertainmenttak waarvan de marktwaarde jaarlijks 30 tot 40% groeit. En dat trekt stilaan ook het Belgische bedrijfsleven aan.