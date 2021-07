In Antwerpen hebben ze gisteren en vandaag voor het eerst een Fashion Week gehouden. Op 35 locaties in de stad tonen agenturen, designers en merken aan de moderetailers wat zomerseizoen 2022 te bieden heeft. 150 merken zijn er te zien, waaronder ook enkele kleinere Belgische. En terwijl de retailers al een blik krijgen op volgende zomer, houden ze de vingers gekruist voor eindelijk een goeie verkoop in het najaar en de winter.