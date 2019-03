Antwerpen ontvang eerste vaartuig op waterstof

Aan het Havenhuis in Antwerpen is de Energy Observer aangemeerd. Het is het eerste schip dat volledig op hernieuwbare energie rond de wereld vaart, namelijk op waterstof die het zelf aanmaakt. Het bezoek van het schip kadert in "Watt's Next", een interactieve tentoonstelling over groene energie in de maritieme sector.