De watersnood van deze maand is het gevolg van de klimaatopwarming. En is wellicht maar een voorproefje van wat ons nog te wachten staat. Ons zustermagazine Trends ging langs bij Vlaamse bedrijven die technologie ontwikkelen om noodweer voorspellen. Of om ons te beschermen tegen overstromingen. Eén ervan is het Antwerpse Aggéres.