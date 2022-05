Het jonge, Antwerpse betaaldienstenbedrijf Paybonsai gaat in zee met techgigant Apple. Daardoor kan het z'n gebruikers overal ter wereld laten betalen met Apple Pay. Eerder sloot het ook al een akkoord met Google Pay. Paybonsai is daarmee de eerste bankonafhankelijke speler in ons land die beide systemen aanbiedt en legt zo betaalapps als Payconiq het vuur aan de schenen. Paybonsai wil betalen niet enkel makkelijk maken, maar ook duurzaam.