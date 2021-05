BlueChem, de allereerste incubator voor duurzame chemie in ons land, bestaat exact 1 jaar. In die tijd hebben er al 10 start-ups hun intrek genomen. Goed voor 108 banen. Het gebouw ligt op een boogscheut van de Antwerpse haven. Enkele grote havenbedrijven als BASF en Borealis houden kantoor in BlueChem en dat levert een interessante kruisbestuiving op tussen de start-ups en de gevestigde waarden.