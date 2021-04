't Is misschien een groep die minder in de kijker loopt in het hele vaccinatieproces: de apothekers. In elk vaccinatiecentrum zijn er nochtans aan de slag. Ze hebben een controlerende funtie. Zo moeten ze erop toezien dat de vaccins correct worden bewaard en voorbereid. Werk dat zich vooral afspeelt achter de schermen. Al zijn intussen 1.500 apothekers opgeleid om ook vaccins te kunnen toedienen.