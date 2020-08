Grote consternatie in de gaming wereld. Het razend populaire spel Fortnite is uit de app store van Apple en Google gegooid. De techreuzen vinden het niet kunnen dat de maker, Epic Games, een eigen, alternatief betalingsplatform aanbood aan z'n spelers. Met een korting van 20 procent. Het ziet er naar uit dat het een weldoordachte actie is, waarmee Epic Games de hoge commissie van 30% van Apple en Google wil aanklagen.