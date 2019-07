Online Grafics, het Kortrijkse bedrijf achter de Apple-winkels van Lab9, neemt Xpert-IT over. Net als Online Grafics een Apple-specialist voor KMO's en zelfstandigen. Xpert-IT heeft een vestiging in Antwerpen en een in Limburg. Precies waar de West-Vlamingen nog niet actief waren. En het is niet alleen geografisch een goeie match, zo klinkt het.