Apple houdt rekening met het corona-virus : het bedrijf is opvallend voorzichtig over zijn omzet voor het lopende kwartaal. China is immers niet alleen een belangrijke afzetmarkt, er worden ook heel wat onderdelen voor de iPhone en andere hardware gemaakt. Het afgelopen kwartaal was dan weer een voltreffer voor 't bedrijf van Tim Cook.

