Aqua4C roept zich uit tot grootste duurzame viskwekerij ter wereld

Vis kweken zonder dat je daarvoor water hoeft te verbruiken. Bij Aqua4C in Kruishoutem tonen ze dat het kan. De visboerderij sloeg daarvoor de handen in elkaar met de tomatenkwekerij van Tomato Masters ernaast. Het resultaat is een circulair watersysteem, uniek in de wereld. De installatie is vandaag in dienst genomen.