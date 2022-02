Aquilon Pharma wil de efficiëntie van inhaleerbare medicijnen verbeteren. Z'n combinatie van een betere verstuiver en een optimale draagmolecule, maakt dat medicijnen diep in de longen geraken. Dankzij die aanpak zouden minder patiënten met griep of Covid-19 in het ziekenhuis moeten belanden. De Luikse farma-start-up geeft z'n onderzoek een stevige impuls met nieuwe labo's en 2,3 miljoen euro subsidies.