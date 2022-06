De regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van ons arbeidsrecht. Het akkoord bevat een hele rist maatregelen om werk en privéleven beter op mekaar af te stemmen, en tegelijk wordt de wetgeving gemoderniseerd. Bijvoorbeeld regels rond nachtwerk voor e-commerce, of voor jobs in de deeleconomie zoals maaltijdbezorgers. Door werken flexibeler te maken, hoopt de regering meer mensen aan het werk te krijgen en te houden.