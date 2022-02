De arbeidsdeal van de regering De Croo is een modernisering van ons arbeidsrecht, aldus arbeidseconoom Stijn Baert, maar ook niet meer dan dat. De maatregelen gaan niet volstaan om onze werkzaamheidsgraad op te krikken naar 80%. Terwijl dat uitgerekend nu heel hard nodig is, want heel wat bedrijven krijgen hun vacatures niet meer ingvuld.