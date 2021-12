De werkgelegenheidsgraad in ons land heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. In het derde kwartaal was 71,4% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk, zo rapporteert Statbel. En werkgevers blijven aan een ongezien tempo aanwerven, zo blijkt dan weer uit de tewerkstellingsvooruitzichten van Manpower. De arbeidsmarkt dreigt door die snelle groei te oververhitten en dat zet dan weer een rem op ons economisch herstel.