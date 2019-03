ArcelorMittal Gent gaat CO en CO2 recupereren

Staalproducent ArcelorMittal wil z'n uitstootgassen recuperen. De eerste stap in dat proces is het scheiden van CO en CO2, om er later grondstoffen van te maken. De komende twee jaar gaat ArcelorMittal dit uittesten in Gent met z'n nieuwe Carbon2value installatie.