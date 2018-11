ArcelorMittal Gent investeert in innovatieve staaloven

ArcelorMittal in Gent heeft een nieuwe ultramoderne oven ingehuldigd, een wereldprimeur zeggen ze daar. Met de komst van de oven is de fabriek in staat om de nieuwste generatie ultrahogesterktestalen te produceren en te verzinken. Ondermeer voor de automobielsector.