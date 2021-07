Een primeur in de staalindustrie. Arcelor Mittal heeft vandaag in Gent als eerste bedrijf ter wereld het Responsible Steel-certificaat gekregen. Het wordt daarmee beloond voor z'n inspanningen om tegen 2050 koolstofarm staal te produceren. Alleen al in de site in Gent heeft Arcelor Mittal miljarden geïnvesteerd in de omschakeling naar schoon staal.