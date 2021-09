ArcelorMittal gaat de komende jaren ruim één miljard euro investeren om zijn fabriek in Gent groener te maken. De staalreus wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn in Europa, en dat vraagt dus mega-investeringen. De top van de staalreus en van de Belgische politiek verzamelde vanochtend in het Gentse stadhuis. ArcelorMittal rekent dan ook op gulle overheidssteun.