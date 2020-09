In de afgelopen 12 jaar is armoede toegenomen in meer dan 90% van de steden en gemeenten in Vlaanderen. Met die spectaculaire cijfers komt koepelorganisatie Decenniumdoelen die verscheidene armoede organisaties verenigt. Vooral in gemeenten en steden die in 2008 nog relatief weinig armoede kenden, is de stijging het grootst.