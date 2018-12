Arrestatie topmanager Huawei schokt beleggersvertrouwen

De beurzen zijn opnieuw gekelderd nu de handelsoorlog tussen de VS en China meer en meer een technologieoorlog wordt. Na de prille dooi tussen beide naties op de G20, is de temperatuur opnieuw flink onder nul gedaald. Aanleiding is de arrestatie van de financiële directeur van techreus Huawei in Canada. Op vraag van de Amerikanen.