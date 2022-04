Voor onze landbouwers is de oorlog in Oekraïne een serieuze tegenvaller. Kunstmest is nu vier tot vijf keer duurder dan een jaar geleden. Omdat prijzig aardgas nodig is voor de productie van stikstofhoudende kunstmest, terwijl andere meststoffen zoals kalium grotendeels uit Rusland komen. Vandaar de vraag van boeren om opnieuw meer dierlijke drijfmest te mogen gebruiken. Maar we kunnen ook drie Belgische alternatieven voor kunstmest inzetten, zegt Arvesta, het vroegere Aveve.