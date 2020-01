Bij de VDAB in Antwerpen is voor het eerst gebruik gemaakt van de zogeheten ACT-tool, om kortgeschoolde anderstaligen aan een job te helpen. De tool laat namelijk toe hun vaardigheden te meten, los van taal en diploma. Het gaat om een pilootproject. Als het succesvol is, wil uitzendbureau ASAP de tool in heel België inzetten.

