De bouwsector en Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, hebben vandaag een samenwerkingsakkoord gesloten. De bedoeling is om zoveel mogelijk asielzoekers te begeleiden naar een job in de bouw. De sector smeekt om arbeidskrachten. Asielzoekers mogen in ons land werken vanaf 4 maanden nadat ze hun asielaanvraag hebben ingediend en dit zolang hun procedure loopt. Staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi wil hen in die tijd zoveel mogelijk activeren.