Asielzoekers kunnen in Durbuy een horeca-opleiding volgen en daarna eventueel aan de slag gaan bij La Petite Merveille. Dat is het project rond Marc Coucke en zakenpartner Bart Maerten. Zij hebben LPM Academy opgericht om eigen personeel op te leiden, maar ook de 3 asielcentra in de buurt krijgen nu die mogelijkheid. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi wil dat asielzoekers veel meer dergelijke jobkansen krijgen.