De toekomst van het Luikse farmabedrijf Asit Biotech ziet er beroerd uit. Het enige middel dat ze in hun portefuille hebben, gp Asit + tegen graspollenalllergie, blijkt niet te werken. Er werd al verschillende keren extra geld in Asit Biotech gepompt in de hoop op een doorbraak. Ook heel wat geld van de belastingbetaler. Maar nu lijkt het doek te vallen.