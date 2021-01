Het privéjetbedrijf ASL Group heeft vandaag de eerste eenmotorige jet in ons land voorgesteld. Een Vision Jet van het Amerikaanse Cirrus. Een toestel met opvallende snufjes waaronder een Safe Return-systeem. Dat kan het toestel toch veilig aan de grond zetten mocht de piloot daar niet meer toe in staat zijn. Nog opvallend: ASL biedt het toestel aan via deeleigendom.