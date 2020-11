Astanor Ventures heeft 275 miljoen euro aan durfkapitaal opgehaald. Geld dat het wereldwijd gaat investeren in bedrijven die focussen op gezonde voeding en duurzame landbouw. Het is daarmee naar eigen zeggen het grootste Europese fonds in voedings- en landbouwtechnologie. Bij de eerste investeringen zit ook een Vlaams biotechbedrijf: Aphea.Bio. Een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.