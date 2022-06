Atlas Copco gaat de komende drie jaar 70 miljoen investeren in zijn vestiging in Wilrijk. Dat is de grootste compressorenfabriek ter wereld. 3.150 mensen werken er. Het gaat ondermeer om investeringen in onderzoek en ontwikkeling én in extra productiecapaciteit. Een uitbreiding van de fabriek was al even geleden. Over drie jaar moet ze daardoor een vijfde groter zijn dan nu.