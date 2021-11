Vanochtend is bij Audi Brussels de 8 miljoenste auto gevierd die de fabriek in zijn 72 jaar oude geschiedenis bouwde. En daar zullen er nog een pak bijkomen. Want Audi-topman Markus Duesmann heeft officieel aangekondigd dat Brussel de Q8 e-tron krijgt toegewezen, een volledig elektrische premium SUV. Dat geeft de fabriek en z'n 3.000 werknemers ook na 2026 nog toekomst.