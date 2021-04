Het beursgenoteerde AudioValley, heeft in een paar uur tijd meer dan 8 miljoen euro vers kapitaal opgehaald, via een private plaatsing. De Brusselse expert in digitale audio wil daarmee niet alleen z'n internationale groei financieren, maar lanceert ook een nieuwe bedrijfstak, die focust op het beheer van auteursrechten. Jamendo Right Movement wil de conurrentie aangaan met auteursrechtenverenigingen zoals SABAM.