Australië dient een formele klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie tegen China. De Chinezen hebben Australische importwijn 3 keer duurder gemaakt. Sindsdien is de Australische wijnexport gekelderd. Volgens Australië is dat een vergelding voor het feit dat het Chinese Huawei niet mag meebouwen aan het Australische 5G-netwerk. En vooral ook omdat Australië de oorsprong van het coronavirus wil onderzoeken.