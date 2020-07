De Australische premier Scott Morisson hoopt de Australische filmindustrie nieuw leven in te blazen met een financiële impuls van omgerekend 245 miljoen euro. Dat geld komt in een Location Incentive Fund, dat buitenlandse filmproducten met belastingvoordelen moet overtuigen de opnames in Australië te laten doorgaan. De initiële investering van 245 miljoen euro kan 1,8 miljard opbrengen volgens premier Morisson.