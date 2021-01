Beeld je in: een internet zonder Google, een wereld zonder die meest gebruikte zoekrobot. Voor Australiërs kan het werkelijkheid worden. Google Australië dreigt er immers mee de zoekmachine af te sluiten voor heel Australië. Reden is een nieuwe wetgeving die eraan komt die Google zou verplichten om te betalen voor links naar nieuwsartikelen. Het is een stevig rondje powerplay tussen enerzijds de Australische regering en anderzijds de internetgigant.