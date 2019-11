In Australië hebben meer dan 1000 vrouwen na 7 jaar een rechtzaak gewonnen tegen farmareus Johnson & Johnson. De vrouwen kregen vaginale matjes ingeplant om bekkenbodemverzakking en incontinentie te verhelpen. Maar in plaats daarvan veroorzaakten de matjes ernstige gezondheidsproblemen. De implantaten -die in 2017 van de markt zijn gehaald- bleken nooit degelijk getest.