Een wereldprimeur: in Denmarken heeft een auto voor het eerst 80 kilometer gereden op biobrandstof gemaakt uit zeewier. Die bleek qua verbruik en uitstoot vergelijkbaar met reguliere brandstoffen. De rit op zeewier is het resultaat van een Europees project dat vier jaar in beslag nam en waaraan ook de West-Vlaamse textielproducent Sioen deelnam.