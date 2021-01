Kleding en laptops aan huis geleverd krijgen. Dat zijn we inmiddels gewoon. Maar steeds meer mensen willen nu ook dat hun nieuwe auto tot aan hun voordeur wordt gebracht. En dat legt het Franse autoserviceplatform Hiflow geen windeieren. Hiflow heeft nu ook een vestiging in ons land en mikt hier op 1.000 autoleveringen per maand.