GreenMobility, een aanbieder van elektrische deelwagens verdubbelt met 200 nieuwe wagens zijn Belgische vloot na een succesvol jaar. De groene deelauto's zijn niet meer weg te denken uit de grote steden.

Het Deens bedrijf is iets meer dan twee jaar aanwezig in onze markt en is vooral actief in Antwerpen, Gent en Brussel. Met bijna 11 000 nieuwe gebruikers vorig jaar heeft GreenMobility zijn grote doorbraak. 'We zien een omzetgroei van meer dan 100 procent', zegt Steve Van Avermaet, managing director van GreenMobility. 'Hiermee bewijzen wij dat deelmobiliteit en zelfs elektrische deelwagens absoluut als businessmodel winstgevend te zijn.'