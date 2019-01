Autoglass Clinic drijft offensief op tegen Carglass

Joeri Lieten, tot voor kort nog CEO van Payconiq Belgium, verkast naar Autoglass Clinic. Dat is na gigant Carglass de grootste autoglashersteller in ons land. Lieten moet de forse groei die het bedrijf de komende jaren voor ogen heeft, in goede banen leiden.