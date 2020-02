D'Ieteren Auto investeert 1 miljoen euro in Lizy, een digitaal leasingplatform voor stock- en tweedehandsauto's. Het verse kapitaal dient om door te groeien, mogelijk ook in 't buitenland. Lizy zet zich in de markt als een platform dat 'n goedkope én flexibele autoleasingformule aanbiedt.