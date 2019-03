Autoreus Daimler koopt zich in bij Gents Fleetmaster

Het Duitse Daimler heeft zich ingekocht in het Gentse softwarebedrijf Fleetmaster. Hoeveel geld Daimler op tafel legt, is niet bekend. Maar dankzij de extra cash, kan Fleetmaster zijn internationale groei versnellen. En ook voor Daimler is het een interessante deal.