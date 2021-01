Januari is de automaand bij uitstek in ons land, al moet het dit jaar dus zonder Autosalon. Mercedes is daarom al in december een digitaal offensief gestart voor z'n particuliere klanten. Voor de professionals wacht er wél nog een salonervaring. Zij kunnen vanaf half januari afspreken in het Experience Center, waar Mercedes vooral uitpakt met de elektrificatie van z'n auto's en bestelwagens.