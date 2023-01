D'Ieteren profileert zich op het Autosalon niet langer met auto's, maar met "mobiliteit". Tekenend voor de snelle transformatie van de beursgenoteerde groep. Tegen 2028 moet 30% van de mobiliteitsinkomsten uit niet-autogerelateerde activiteiten komen. Dat zegt Denis Gorteman in een interview met Kanaal Z. Hij heeft het ook over de sterk teruggevallen particuliere autoverkoop, "een tijdelijk probleem". Maar ook over de pijnlijke achterstand in de levering van nieuwe wagens. Hij verwacht dat die pas in de eerste helft van 2024 volledig weggewerkt zal zijn.