Autosalon Genève toont opmerkelijke primeurs in turbulente tijden

Het autosalon van Genève is geopend. Lange tijd was het de rendez-vous voor de auto-industrie. Maar nu sturen heel wat automerken hun kat. En de autobouwers die wél komen opdagen, maken zich grote zorgen. Toch lijkt het op het salon of er niets aan de hand is.