In Brussel opent dit weekend de 100ste editie van het Autosalon, de jaarlijkse hoogmis van de autoverkoop in ons land en almaar meer ook van Europa. Zo verhuist de Europese verkiezing van de Auto van het Jaar dit jaar van Genève naar Brussel. Het event is tekenend voor de transformatie van het salon, dat nu volop inzet op beleving.