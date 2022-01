De autoverkoop in ons land kreeg opnieuw klappen in het afgelopen jaar. 2020 was al rampzalig en daar is nog eens een daling van 11 procent bovenop gekomen. Niet door corona-beperkingen deze keer, maar door het acute tekort aan halfgeleiders. Slechts 383.000 auto's zijn er verkocht, het laagste cijfer in meer dan 25 jaar.