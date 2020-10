Avocado's liggen al langer onder vuur om hun ecologische voetafdruk. Dan gaat het veelal om de monocultuur ervan in plantages in Mexico en de VS. Maar ook in Zuid-Europa botst het 'groene goud' op kritiek. Meer bepaald in het zuiden van Portugal, in de Algarve, waar milieubewegingen en inwoners ze als een van de oorzaken zien van droogteproblemen.