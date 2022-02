Illustrator Kristof Devos heeft in Los Angeles een internationale prijs voor illustratoren gewonnen, voor z'n cover van het kinderboek 'De Wind en Wij'. Het is meteen de vijfde award voor het boek. Het biedt uitgeverij De Eenhoorn een unieke kans om er het buitenland mee te veroveren. Want het kinderboek snijdt een universeel thema aan.