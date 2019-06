De 500.000 Belgen die een hospitalisatieverzekering hebben bij AXA, kunnen vanaf dit najaar gratis een dokter raadplegen via video. Zogenoemde teleconsultaties zijn nieuw in ons land. In Frankrijk bestaan ze al sinds 2015 en maken er jaarlijks 20.000 mensen gebruik van. De teledokter is vooral bedoeld voor niet-dringende medische hulp als de vaste huisarts moeilijk of niet bereikbaar is.