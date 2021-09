Het Antwerpse chemiebedrijf Azelis heeft een klinkend beursdebuut gemaakt in Brussel. Het is de derde grootste beursintroductie ooit op Euronext Brussel, en dat liep opvallend vlot. Het bedrijf krijgt een waarde opgeplakt van meer dan 6 miljard euro, heeft 2800 personeelsleden en telt wereldwijd meer dan 45.000 klanten. Azelis sluit exclusieve contracten af met grote chemiebedrijven en zoekt in eigen laboratoria naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor allerhande producten.